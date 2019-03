Nicole Donzallaz termine deuxième de la Mara

Nicole Donzallaz n’a pas su rééditer son exploit de 2017, quand elle avait remporté pour la quatrième fois la Mara. Samedi passé, elle s’est tout de même distinguée en terminant deuxième du marathon en style classique parmi les 25 fondeuses présentes. La Gruérienne de 38 ans a parcouru les 42 kilomètres en 2 h 20 et a accusé un retard de 18 minutes face à la lauréate française Roxane Lacroix. Chez les hommes, à noter la 21e place de Jean-Pierre Mesot (2 h 08) et le 30e rang de Luca Fuso (2 h 15). Les deux skieurs de L’Etoile Grattavache-Le Crêt ont respectivement terminé à 20 et 27 minutes du vainqueur doubien Thomas Joly.