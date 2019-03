Nouvelles têtes à la direction de Milco

A la tête de l’entreprise Milco depuis plus de quarante ans, Jacques et Eric Ropraz ont décidé qu’il était temps de passer le relais à une nouvelle direction. Dès le mois d’avril, ils laisseront place à une nouvelle équipe dirigeante. Elle sera formée de Jean-Louis Sottas, qui s’occupera de l’administration et des finances, de Vincent Ropraz (production, développement et exploitation) et de Guillaume Laroyenne (marketing et vente). «Tous possèdent déjà un certain vécu au sein de notre entreprise, indique Jacques Ropraz. La transition s’effectue dans la continuité.»

Les deux frères ne quitteront toutefois pas définitivement l’entreprise laitière située à Sorens et Vuisternens- en-Ogoz. Eric Ropraz va assurer l’opérationnel durant encore un à deux ans. Les deux resteront également membres du conseil d’administration de Milco SA qui compte trente-cinq collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 20 millions de francs par an.