Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 05



Matthieu Fournier poursuit sa tournée des bivouacs et nous emmène au Fort de Litroz, un minuscule hameau de la vallée de Trient. On y trouve une perle militaire datant de la Seconde Guerre mondiale, du temps du «réduit national». C’est de ce refuge atypique que nous découvrons deux portraits.

Claude-Alain Gailland, guide de l’ombre

Claude-Alain Gailland est guide de montagne, mais c’est avant tout un aventurier. Discret et modeste par nature, il gravite dans l’ombre des plus grands. On le retrouve régulièrement aux côtés de Mike Horn, Jean Troillet ou encore Géraldine Fasnacht qu’il accompagne et sécurise dans leurs projets les plus fous.

Le bonheur est dans le pot

Felicitas Holzgang est revenue, il y a trente ans, sur les lieux de son apprentissage et y a ouvert…