Pixels et caetera

LE GRAND PARDON. Les CFF ont pris l’habitude – Dieu sait pourquoi – de s’excuser à chaque retard, ou dérangement, et même de s’excuser plusieurs fois pour le même retard, ou le même dérangement, selon que le chef de train se sent porté à battre sa coulpe et à jouer du micro. D’où vient cette manie? Directive de la Generaldirektion imposée, maintenant que l’usager est un client comme un autre? Conseil d’une agence de communication zurichoise à l’heure où chaque compte Facebook doit être choyé? Tentative de sociabilité alors que chacun est planté le nez sur son téléphone portable? Prévenance pour le fameux «vivre ensemble» (surtout si on rate ensemble sa correspondance)? Retombée indirecte des lois mémorielles, mieux vaut s’excuser pour tout et tout le temps que de passer pour un…