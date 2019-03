Pixels et caetera

VISION. «Les apparitions de la Sainte Vierge à notre époque n’ont rien qui puisse surprendre; Lourdes n’est, dans l’histoire de la France, ni une exception ni une nouveauté…» ainsi commence le livre Les foules de Lourdes, de Joris-Karl Huysmans, paru en 1906, qui répond – en quelque sorte – à la vision laïque du Lourdes, d’Emile Zola, publié douze ans plutôt. Ce qu’il y a de fascinant, pour celui qui se rend à Lourdes aujourd’hui, et peu importe ses intentions, c’est qu’il n’y a rien à dire de plus que ce qui a déjà été écrit par Huysmans et Zola, la foule, la foi, les malades, les hospitalières, l’esthétique de la bigoterie, le malheur dans la maladie, la sincérité de l’espoir dans la guérison… Au fond, rien n’a changé depuis un siècle, et ne changera pas, sinon peut-être notre propre…