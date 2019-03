Pixels et caetera

CHIFFONNÉ. C’est particulièrement vrai dans le milieu de l’imprimé et des médias, mais c’est valable aussi pour de nombreux métiers aujourd’hui. Je dis métier, est-ce le mot juste, tant le travail, le savoir-faire, le métier, quoi, a volé en éclats sous les coups bas du numérique. Celui qui peut encore définir précisément son métier – pas seulement sa fonction bidon ni son rôle accessoire dans l’entreprise – ne mesure pas la chance qu’il a, malgré des conditions de travail de plus en plus oppressantes. A cette difficulté de définir son métier s’ajoute un autre poison inoculé par le numérique: le lent effacement de la distinction entre ce qui est important et ce qui est secondaire – la hiérarchie, quoi – puisque seul compte le flux, le flux continu, le flux hypnotique, le flux aveuglant…