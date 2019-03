TIC-TAC. Cette nuit, passage à l’heure d’été, peut-être pour l’avant-dernière fois, puisque l’Europe veut supprimer cette pratique en 2021. Une heure de plus, une heure de moins, l’avant-dernière heure d’été, la dernière heure… vous me voyez venir, l’angoisse jamais domptée du temps qui passe, la dernière année, le dernier été, le dernier mois, le dernier jour, la dernière heure… L’angoisse, oui, ravivée par cette heure changée cette nuit, une de plus, non, une de moins. CLAUDE ZURCHER