Plus que la compétition, l’épanouissement de l’athlète

Corinne Finger et Yvan Cuennet participent en ce moment aux Special Olympics World Summer Games, à Abu Dhabi. Les deux coaches glânois y accompagnent six athlètes en situation de handicap mental membres de Pro Cap Broye pour une expérience unique. Entraînements spécifiques, stades pleins, médailles et tenue officielle, tous vont vivre comme des athlètes olympiques.

MAXIME SCHWEIZER

SPORT ADAPTÉ. Tout a commencé à Genève en mai 2018. L’aventure, l’expérience, la compétition. Ces joutes suisses de Special Olympics ont permis à Yvan Cuennet et Corinne Finger d’être sélectionnés avec six de leurs athlètes pour les World Summer Games à Abu Dhabi (14-21 mars). Mais n’allez pas chercher des quelconques minima au chrono. L’essentiel était ailleurs. La devise de Special Olympics ne trompe pas.…