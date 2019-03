Un accident impliquant quatre véhicules au giratoire du Battentin à Bulle, à la sortie de l’autoroute, a eu lieu jeudi en fin d’après-midi. Quatre personnes ont été légèrement blessées et amenées à l’hôpital. La circulation a été complètement saturée dans la zone et la police a dû fermer une partie de la H189 pendant plus d’une heure. Vers 19 h, la police communiquait le rétablissement de la situation.