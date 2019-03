Quatre personnes blessées dans un carambolage à Bulle

Jeudi, vers 16 h 30, un automobiliste de 46 ans circulait au volant de sa voiture sur la route de contournement de Bulle H189, de La Tour-de-Trême en direction de l’A12. Peu avant le giratoire de Battentin, inattentif, et malgré une tentative d’évitement, il a heurté latéralement la voiture qui le précédait. Suite à cela, il a percuté l’arrière d’un deuxième véhicule avant d’être projeté sur la voie de gauche et d’entrer en collision frontale avec un véhicule circulant normalement en sens inverse.

Blessés, le conducteur fautif ainsi que deux autres automobilistes et la passagère du dernier véhicule âgés respectivement de 36, 48 et 34 ans ont été transportés en ambulance à l’hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Le tronçon de route concerné, fermé à la circulation durant une heure et demie, a donné lieu à d’importantes perturbations de trafic sur les axes de l’A12 et le réseau routier cantonal environnant.