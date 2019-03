Rémi Bonnet en patron aux Diablerets

Rémi Bonnet est décidément en forme en ce début d’année. Après le Trophée des Gastlosen, le Charmeysan de 24 ans a remporté au sprint la verticale des Diablerets en 23’27 samedi soir. Il s’est imposé avec 16 secondes d’avance sur Marti Werner. Dans cette course d’un dénivelé positif de 558 mètres, d’autres Sudistes se sont démarqués. Nicolas Philipona (Châtel-Saint-Denis) a terminé 6e en 25’50. A la 7e place, on retrouve Rémy Dénervaud (Les Sciernes-d’Albeuve) avec un temps de 26’28. Benoît Guex (Matran), Romain Guillet (Charmey), Maxime Brodard (La Roche) et David Brodard (Charmey) ont respectivement terminé 8e, 10e, 12e et 14e parmi les 95 classés.