Rémy Dénervaud distancé mais «sans regret» en Coupe du monde dans les Grisons

A Disentis (GR), Rémy Dénervaud a pris part ce week-end à ses deux premières épreuves de Coupe du monde. Dans la catégorie espoirs, l’athlète des Sciernes-d’Albeuve a terminé 12e (sur 13) de la course individuelle samedi et 13e (sur 14) de l’épreuve verticale dimanche. Même loin des meilleurs, le Gruérien de 22 ans dit avoir apprécié sa première au niveau mondial. «Je partais à la découverte. Et j’ai pu me rendre compte du travail restant à effectuer. C’est simple: ces gars-là vont plus vite dans tous les compartiments de course. Mais je n’ai aucun regret. Au contraire, cela m’a motivé pour la suite.»