Séraphine Clerc-Gobet

Séraphine vit le jour le 2 mars 1919 aux Ponts d’Avau (Vaulruz). Elle était la cinquième enfant de Joseph et Marie Gobet-Jordan. La famille comptera huit enfants. Séraphine accomplit sa scolarité obligatoire au château de son village. Elle faisait de longues et souvent joyeuses marches quotidiennes avec ses frères et sœurs, et ses voisins.

Faute d’école secondaire (à l’époque réservée aux garçons), Séraphine vaqua ensuite aux travaux du domaine familial. Sa disponibilité l’appela également à se mettre au service de sa famille: lessives ici, naissances ailleurs, assistance aux malades plus loin.

En 1944, Séraphine épousa Gaston Clerc, d’Estavannens. Le couple s’établit à Fribourg où une occasion professionnelle se présenta pour Gaston. Plus tard naquirent deux enfants – en 1947 et 1951 –…