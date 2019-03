BROC

Sara Jaccottet s’est éteinte le 25 mars. Elle avait 49 ans. Un dernier hommage lui a été rendu jeudi à Broc.

Sara est née de l’union de Vincent et Isolina Fernandez en novembre 1969 à Bulle et trois ans plus tard naîtra son frère José. C’est dans cette ville qu’elle fit sa scolarité pour ensuite poursuivre ses études d’infirmière durant lesquelles elle rencontra Stéphane.

Peu avant leur union, Sara perdit sa maman dans la douleur et fut très touchée par cette épreuve. Elle travailla ensuite à l’hôpital de Riaz, auquel elle est restée fidèle durant toutes ces années.

De l’union de Sara et Stéphane deux filles sont nées, Léa et Fanny. Après la naissance des filles, toute la famille s’installa dans sa maison à Broc. Durant cette période, Sara s’est consacrée à l’éducation de ses…