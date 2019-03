Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 15



Pauvre mais pas fou, le scandale des internés de force

L’histoire de Nelly et de Walter nous plonge dans cette Suisse des années 50-60, où une clinique psychiatrique pouvait compter un tiers de «malades sociaux». Souvent d’anciens enfants placés en institution et inadaptés à la vie une fois adulte. Ne sachant que faire de la colère de leurs pupilles, les tuteurs appelaient alors parfois la psychiatrie à la rescousse. A la clef, des années d’internement à Marsens (FR) pour Nelly et des molécules psychotropes jamais homologuées pour Walter.

Attention, un pétard peut en cacher un autre!

Le cannabis est désormais un marché légal et lucratif et de grands groupes s’apprêtent à inonder la Suisse. Drogue dangereuse pour certains, plante miracle pour d’autres, tout est dans…