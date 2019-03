Pour les 30 ans de la disparition de Georges Simenon, les Editions Omnibus publient Tout Maigret en dix volumes (75 romans et 28 nouvelles). Six sont déjà parus, les suivants sortiront le 28 mars et le 4 avril. Parmi les préfaciers se trouvent Pierre Assouline, Philippe Claudel, Bertrand Tavernier, Douglas Kennedy…