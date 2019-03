Un avion sans elle

MARDI, À 21 H, SUR M6

L’assassinat du détective Jacques Monod défraye la chronique et amène les policiers à rouvrir un dossier épineux. En effet, tout le monde se souvient de l’affaire du crash aérien de 1977. A la suite de l’accident qui n’avait eu pour survivant qu’un bébé de 3 mois, deux familles, les Carville et les Vitral, avaient revendiqué la paternité de l’enfant. A l’époque, les tests ADN n’existaient pas: il avait fallu prendre une décision et le bébé, la petite Emilie, avait été attribuée à la famille Carville… ■