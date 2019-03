Un débrayage, mais pas encore de grève

Les syndicats renoncent à la grève annoncée pour le 13 mars. Mais, lors d’une deuxième assemblée générale du personnel de l’Etat au sujet de la révision de sa caisse de prévoyance, une heure de débrayage a été décidée pour le 30 avril, juste avant l’ouverture des négociations avec le Conseil d’Etat.

XAVIER SCHALLER

CAISSE DE PENSION. Le Conseil d’Etat accepte de négocier au sujet de la réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (CPPEF). C’est un premier pas pour les syndicats et les associations du personnel, qui renoncent à leur grève prévue le 13 mars. Ils doivent maintenant décider que revendiquer et comment obtenir gain de cause.

Une autre négociation, interne, mais pas si simple. Au vu de l’assemblée générale de la fonction publique, qui s’est tenue…