Un jeu qui peine à dépasser le filet

Le studio français Black Sheep est à l’origine de Spike Volleyball. Un premier opus plutôt intéressant, mais qui mériterait quelques améliorations. Notamment au niveau du timing.

Football, basketball, hockey sur glace et dans une moindre mesure Formule 1 et tennis. Il ne manquait plus qu’un jeu de volleyball pour que la panoplie soit complète. Un des sports les plus pratiqués dans le monde était absent de nos salons. Une anomalie corrigée par le studio Black Sheep en février avec la sortie de Spike Volleyball.

Au premier contact, on se dit que le jeu demeure enfantin. Il suffit de remplir la jauge du service, de tirer comme un malade et de viser les espaces pour marquer des points. Que nenni. Au fil des parties, l’aspect tactique prend le dessus et oblige le joueur à s’adapter, à changer…