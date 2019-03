Un livre sur de Buman

Plusieurs personnalités, du compagnon de route au politique, en passant par le diplomate et l’universitaire, ont pris la plume. Ils dressent une liste non exhaustive des causes que Dominique de Buman a investies tout au long de sa carrière. Dirigé par le professeur Gilbert Casasus, le recueil ne prend néanmoins pas la forme d’un travail académique. Il est plutôt un mélange de regards sur la vie publique d’un homme, «qui fait du bien à la Suisse». Un homme élu à quatre reprises au Conseil national, dont il a assumé la présidence. Le livre, paru le 5 mars, offre aussi un regard sur les caractéristiques de la politique en Suisse et sur son image d’ouverture et de dialogue.

Sous la direction du prof. Gilbert Casasus, Dominique de Buman, un Suisse, Slatkine, 288 pages