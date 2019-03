Un orchestre de jeunes donne son premier concert

JAZZ. Le projet a été imaginé par le saxophoniste et compositeur Gerry Lopez et il connaît un premier aboutissement ce samedi (20 h 30) à La Spirale, à Fribourg, quand l’Orchestre des jeunes jazzistes de Fribourg donnera son concert de lancement. Il est composé de 17 musiciens de 14 à 30 ans, préprofessionnels ou professionnels en formation au Conservatoire de Fribourg, à l’HEMU ou à la HKB. L’idée est d’offrir une structure aux talents émergents de la région et de leur permettre de jouer dans un grand ensemble de jazz. www.laspirale.ch.