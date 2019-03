Une école de VTT pour les petits en Glâne

Un club fraîchement créé, présidé par Ilona Chavaillaz, et de nouvelles courses, sur route et en downhill, animeront l’année 2019 du cyclisme cantonal.

L’Union cycliste fribourgeoise (UCF) a tenu son assemblée annuelle jeudi soir à Corbières. Une séance en tout point protocolaire, qui a vu l’ensemble du comité être réélu. L’occasion, pour les clubs et les organisateurs de courses, de prendre connaissance de différents projets.

Kids Bike Horizons. A commencer par la création d’une école de VTT pour les plus jeunes en Glâne, créée à l’initiative de Bibiane Deillon et présidée par la bikeuse et skieuse de Sommentier Ilona Chavaillaz. Sous le nom Kids Bike Horizons, ce groupe accueillera les enfants dès 4 ans, le jeudi à 18 h, devant l’école de Vuisternens-devant-Romont. Coup d’envoi le 2…