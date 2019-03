Une année pour intégrer le niveau Grand Prix

Après une saison presque blanche en raison d’une chute, Jason Dupasquier a beaucoup travaillé pour retrouver le feeling qui lui avait permis de décrocher une 7e place au championnat du monde junior Moto3. Alors que la compétition reprend dans une semaine, pour le Sorensois de 17 ans, «c’est cette année ou jamais».

KARINE ALLEMANN

«Soit j’intègre un team de Grand Prix à la fin de la saison, soit je passe à autre chose.» As de la trajectoire soignée et à haute vitesse, Jason Dupasquier choisit la voie directe pour évoquer ses objectifs au championnat du monde junior Moto3. «Si je termine toutes mes courses 15e ou 19e, je n’aurai aucune chance d’être dans un top 10 en Grand Prix la saison suivante. Or, ceux qui ont roulé toute une année devant au championnat du monde junior n’ont ensuite…