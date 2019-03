Une enveloppe de 50 000 francs pour des projets citoyens

DÉVELOPPEMENT URBAIN. Le Conseil communal de la ville de Fribourg lance un appel à projets participatifs. «Les projets doivent être basés sur le bénévolat, avoir une durée déterminée et se situer dans un environnement ouvert au public». Ils doivent permettre d’impliquer les milieux concernés par le cadre du développement des différents quartiers. Tout citoyen peut participer, dans un but non commercial et d’intérêt public. A la clé, 50 000 francs seront répartis entre les différents dossiers retenus. Ceux-ci peuvent être envoyés jusqu’au 14 avril et les lauréats seront annoncés au mois de mai. Informations sur www.ville-fribourg.ch/projetsparticipatifs.