Ski-Alpinisme

Parés de leurs cinq médailles (trois fois l’or et deux fois l’argent) aux championnats du monde de ski-alpinisme, les cadets Robin et Thomas Bussard seront fêtés dimanche à Albeuve. A l’initiative du Ski-club local, de la commune et du CS Neirivue, dont les deux frères font également partie, une fête populaire est organisée dans la grande salle d’Albeuve dès 18 h.