Une perte prévue pour 2019

Toujours pas de président pour la Fédération fribourgeoise d’athlétisme. Jean-Luc Robert poursuit donc l’intérim. Il a d’ailleurs mené les discussions durant la 49e assemblée générale vendredi passé à Marly. «J’ajouterai qu’il manque également un vice-président, un chef technique, un responsable de la formation, un responsable de la presse et du bulletin et un responsable du marketing…» Mais le Bullois a tenu à saluer l’arrivée de Claude Rossier comme secrétaire de la Fédération. «Cloros va me décharger de quelques tâches administratives. Quant au futur président, nous avons potentiellement trouvé un candidat, mais cette personne n’est pas disponible avant deux ou trois ans.»

10 000 francs minimals pour les cadres

Créée en 2018, la formation des cadres fribourgeois se poursuivra ces…