Vanessa Pittet et Jérémy Schouwey meilleurs fribourgeois à Payerne

La 11e édition des 10 km de Payerne a permis de décerner les titres fribourgeois de la distance. A ce jeu-là, Vanessa Pittet (CARC Romont), 11e scratch en 38’18, et Jérémy Schouwey (CS Hauteville), 10e en 32’10, se sont montrés les plus rapides dans la Broye vaudoise. Chez les dames, la victoire est revenue à la lauréate de la Corrida bulloise Fabienne Schlumpf en 32’03. La Zurichoise a manqué pour deux secondes le record suisse de la discipline. Chez les hommes, Ahmed El Jaddar (Bâle) a avalé les 10 kilomètres en 29’59. Au total, plus de 1000 participants ont pris part dimanche à la course payernoise.