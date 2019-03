Yan Volery 7e aux championnats de Suisse de cross

C’est un parcours «gras et vallonné», à Chailly-sur-Montreux, qui a accueilli dimanche les championnats de Suisse de cross. Dans le cross court masculin, Yan Volery (SA Bulle) s’est classé à une bonne 7e place. «Après le premier tour, on pensait que Yan serait en mesure de jouer les trouble-fête. Mais lui non plus n’a pas réussi à perturber Marco Kern (Schaffhouse), qui s’est imposé sans concurrence, rapporte l’entraîneur Gérald Rumo. Malgré tout, Yan a réussi une belle course. Il a prouvé qu’il en avait sous le pied et qu’il sera un animateur des compétitions en Suisse cette année.» Dans la même catégorie, Thibault Curty (SA Bulle) s’est classé 26e. A noter également le 19e rang (sur 36) d’Antoine Tâche (Châtel-Saint-Denis) en U18, la 2e place (sur 4) de Bernard Terreaux (CAG Farvagny)…