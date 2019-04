«A Bulle, on est arrivés dans un vestiaire d’hommes»

Formés à Young Boys ces dernières années, Victor Girod (20 ans) et Robin Golliard (19 ans) sont les deux faiseurs de jeu du FC Bulle.

Pétris de talent, les Gruériens reviennent sur leurs rêves brisés du jour au lendemain et expliquent comment ils espèrent rebondir.

Travailleurs, hargneux sur un terrain, respectueux du club et de leurs coéquipiers, les deux amis avouent ne pas oser tutoyer leur entraîneur…

KARINE ALLEMANN

FC BULLE. Victor Girod (20 ans) et Robin Golliard (19 ans) forment un duo très efficace sur un terrain de foot. Inséparables au quotidien, les deux potes ont – déjà! – presque tout du vieux couple. Ils s’adorent, mais ne manquent jamais une occasion de se chamailler. Et on sent assez vite que le chef, c’est Victor. Le milieu de terrain commence par houspiller son…