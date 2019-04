«Ce grand-père qui nous expliquait l’art»

Beau-fils et petit-fils de Georges Plattner, Vittorio et David Pambianchi évoquent leurs souvenirs du peintre, en marge de l’expo vente, à la galerie Osmoz, d’une vingtaine de toiles conservées dans la famille.

CHRISTOPHE DUTOIT

«Je me rappelle très bien de cette journée. Nous étions montés aux Gastlosen à vélo militaire depuis Bulle, avec tout le matériel. A un moment, j’ai dit à mon beau-père qu’on était trop haut. J’ai eu tellement peur ce jour-là! La nuit est tombée et nous nous sommes perdus dans la forêt. Par chance, on a aperçu au loin les lumières de Bellegarde. Nous sommes arrivés à la maison au milieu de la nuit. Mon épouse avait déjà ameuté la police…»

Devant la petite toile intitulée Gastlosen, Vittorio Pambianchi peinait à cacher son émotion, samedi, à l’heure du vernissage…