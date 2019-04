«D’autres clubs ont des joueurs. Nous, nous avons une équipe»

Déjà assuré de sa promotion en LNA, le CTT Bulle dispute ce week-end la finale pour le titre de champion de LNB.

Rencontre avec les trois pongistes Thierry Miller, Luca Anthonioz et Andy Perroud.

Amis, très soudés et surmotivés, les trois Bullois savourent.

KARINE ALLEMANN

Trente ans ou presque séparent le plus jeune (Andy Perroud) et le plus âgé (Thierry Miller). Ils n’ont pas le même parcours, pas la même vie et certainement pas les mêmes centres d’intérêt. Et, pourtant, les deux hommes et leur acolyte Luca Anthonioz ont trouvé le moyen de former un trio assez homogène pour devenir la meilleure équipe du groupe 1 de LNB. Ce qui les amène à disputer la finale de promotion ce week-end, face à Neuhausen, premier du groupe 2. Le vainqueur devait être promu en LNA. Or, la donne a changé:…