«Pour booster l’intérêt autour de la ville»

Le Tour de Romandie vivra le 3 mai prochain une étape en boucles, à Romont. L’événement cycliste impactera la ville, ses habitants et commerçants, informés jeudi soir des répercussions. Pour le président d’organisation Jean-Bernard Favre, la compétition offre une exposition unique à la ville médiévale.

QUENTIN DOUSSE

Après 2004 et 2011, le Tour de Romandie signera le 3 mai prochain son grand retour à Romont. La venue de l’épreuve cycliste internationale, de ses 19 équipes, 133 coureurs et d’une caravane de près de 500 véhicules, occasionnera d’inéluctables désagréments pour les habitants et les commerçants, conviés jeudi soir à l’Hôtel de Ville par le comité d’organisation. Parmi la cinquantaine de personnes présentes, plusieurs ont d’ailleurs exprimé leur inquiétude concernant l’accès…