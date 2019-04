Berset commence très bien en Italie

Ecœuré après sa non-sélection pour les Mondiaux l’été passé alors qu’il remplissait les critères nationaux, Jean-Marc Berset s’était laissé un temps de réflexion. Et il a pris une décision importante pour cette saison 2019. «Je roule à nouveau comme indépendant. C’est-à-dire que je peux marquer des points pour la fédération suisse, mais que je ne fais plus partie de son système.»

Cette nouvelle disposition s’est d’ailleurs officialisée ce weekend à Massa, en Toscane. Cette première manche de la saison a vu Jean-Marc Berset terminer par deux fois deuxième, vendredi dans la course en ligne et le lendemain dans le contre-la-montre. «Je suis vraiment content de remonter sur le podium plus de trois ans après. Je n’avais d’ailleurs jamais battu certains concurrents qui ont terminé derrière…