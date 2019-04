Cannabis: quand le deal est légal

ARTE, MARDI, À 20 H 50



Après plus de cinquante ans de politique répressive sans guère d’effets sur la production et la consommation, nombre de pays sont de plus en plus nombreux à dépénaliser la marijuana. Si une quarantaine d’Etats autorisent l’usage du cannabidiol (CBD), la molécule thérapeutique de la plante, d’autres vont plus loin en légalisant la consommation récréative du cannabis. Ils espèrent ainsi intervenir sur le marché de la drogue et priver les cartels de leur principale source de revenus… ■