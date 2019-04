Conjuguer tradition et progrès

Patrimoine suisse a décerné le Prix Wakker 2019 à Langenthal. Une petite ville bernoise qui soigne son patrimoine construit. Mais qui sait aussi le renouveler.

YANN GUERCHANIK

Langenthal, une commune d’environ 15 500 habitants dans le canton de Berne. Un village qui s’est mué en petite ville. Le Gruérien en visite se plaira à la comparer à Bulle. De prime abord, il lui faudra appréhender une certaine complexité. Un réseau de constructions dense, des rues qui chevauchent la rivière Langete, une circularité qui peut le perdre et le faire revenir sur ses pas.

A Bulle, la Grand-Rue fait vite le tour de la question. A Langenthal, le cœur de la ville est plein d’anfractuosités, de petites niches où on s’arrête, où on discute, où on échange. «Le centre de la Haute-Argovie a su reconnaître les…