Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DU SUD ont lancé la Semaine verte durant laquelle ils se sont illustrés dans l’opération CleanWalk, hier, au centre de Bulle. Pourquoi dire CleanWalk et non marche de nettoyage alors que la Semaine verte aurait tout aussi bien pu s’appeler GreenWeek? Question sans importance tant que les élèves du Collège du Sud demeurent de good girls and good boys grégaires.

APRÈS VINGT ET UN ANS au journal télévisé en semaine, Darius Rochebin est relégué à la présentation du week-end, mais poursuivra néanmoins son émission d’interviews de personnalités sur le ton complice qui le distingue et dont le titre Pardonnez-moi est à lui seul un aveu d’abandon de poste pour un esprit critique. Quand on pense que Poutine, depuis vingt ans au Kremlin, ou Erdogan, depuis…