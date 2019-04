Du métro au Glucose

Hugo Barriol

YELLOW

Naïve

Son histoire a tout du conte de fées: un jeune homme part en voyage en Australie, guitare au dos. Il joue dans la rue, peaufine ses chansons. De retour en France, Hugo Barriol obtient un sésame pour se produire dans le métro parisien. Il y chante cinq heures par jour, cinq jours par semaine, jusqu’à ce que la directrice de l’excellent label Naïve le remarque.

De ce passé, Hugo Barriol a gardé le sens du refrain qui accroche, une forme d’immédiateté qui n’empêche pas le raffinement. Chantée en anglais d’une voix chaude, sa folk subtile avance en équilibre entre mélancolie et rage de vivre. A l’image de Young, l’une des plus éclatantes réussites de l’album, où le thème classique du «I want to be young forever» se pare de poignantes couleurs nostalgiques. Enregistré…