Dès dimanche (vernissage à 17 h) et jusqu’au 26 avril, le café de l’Ancienne Gare, à Fribourg, accueille une exposition de photos et de textes. Intitulée Bitume, elle est le fruit d’une collaboration entre la revue littéraire L’Epître et le projet artistique The urban poetry du photographe Julien James Auzan. Quinze auteurs ont été invités à écrire un texte inédit à partir d’une image de la ville de Fribourg. Diverses animations (lecture, exposé, atelier…) sont proposées durant l’exposition. www.lepitre.ch.