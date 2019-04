Jeune trio bullois favori à Bouleyres

Traditionnelle épreuve d’ouverture de la Coupe La Gruyère, la Course de relais en forêt vivra sa 48e édition demain dimanche à Bulle. Près de 400 coureurs sont attendus. La formule plaît et n’a donc pas changé cette année: au départ du stade de Bouleyres, la boucle de 6 kilomètres est effectuée à une reprise par chacun des trois relayeurs. Ce dimanche, en l’absence des tenants du titre, l’étiquette de favori revient à la jeune équipe du SA Bulle composée de Yan Volery, Thibault Curty et Melvin Frossard. A surveiller également le trio plus expérimenté du CS vallée du Flon, formé de Pierre-Yves Cardinaux, Damien Girard et Thierry Conus. Le départ du premier relayeur ainsi que des coureurs individuels est fixé à 9 h. Datant de 1997, le record de 56’58 ne sera pas battu. Et ce, malgré «des…