Léo L’Homme n’a pas raté la reprise

La saison a commencé de belle manière pour Léo L’Homme et Charline Fragnière, ce weekend en Coupe de Suisse à Monte Tamaro. Le coup d’envoi de la saison constitue un premier moment de vérité pour les meilleurs vététistes du pays, réunis ce week-end à Monte Tamaro pour l’ouverture de la Coupe de Suisse de crosscountry. Les régionaux engagés n’ont pas manqué le rendez-vous, à commencer par Léo L’Homme. Au Tessin, le Vuadensois de 23 ans a idéalement lancé sa première saison parmi les élites en prenant un bon 13e rang final. Sur un parcours réputé technique, il a concédé un peu plus de six minutes au vainqueur bernois Mathias Flückiger, et deux minutes à son coéquipier et leader du Team BMC Fribourg Florian Chenaux (8e).

Une performance qui ravit le Gruérien. «J’avais peu de repère en élite…