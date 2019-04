L’enfant de Renaud

Gauvain Sers

LES OUBLIÉS

Universal

Il est tellement hors modes qu’on a, d’instinct, envie de l’apprécier. Révélé par Renaud (qui l’a choisi pour les premières parties de son Phénix Tour en 2016), Gauvain Sers n’a pas 30 ans et propose une chanson française comme on n’en fait presque plus. Ou alors chez Renan Luce, autre proche de Renaud. De son glorieux aîné, il a hérité la tendre ironie, les portraits du quotidien, la nostalgie (La boîte à chaussures, Le tiroir…) et, surtout, le côté engagé. Gauvain Sers retrouve alors l’actualité: Les oubliés, la chanson qui ouvre ce deuxième album et lui donne son titre, renvoie à cette France que beaucoup ne voulaient pas voir avant qu’elle n’enfile des gilets jaunes. «On est les oubliés / La campagne, les paumés / Les trop loin de Paris / Le cadet…