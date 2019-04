L’or et l’argent pour Lucie Ruffieux

La finale du Grand Prix Migros a eu lieu ce week-end à Sörenberg. La Charmeysanne Lucie Ruffieux y a glané deux médailles.

MAXIME SCHWEIZER

Le Grand Prix Migros, la plus grande course de ski pour les jeunes âgés de 8 à 16 ans, a vécu son épilogue ce week-end à Sörenberg. Et parmi les lauréats, Lucie Ruffieux. La Charmeysanne née en 2006 a remporté deux médailles dans la station lucernoise. L’or en géant et l’argent dans le combi race.

Samedi, la skieuse des Dents-Vertes de Charmey a échoué à sept dixièmes de Shaienne Zehnder (Walterswil), lauréate en 50’’20. Le lendemain, l’ordre s’est inversé et Lucie Ruffieux a devancé la Bernoise de 26 centièmes et a terminé la course en 47’’31. Il s’agit de la deuxième victoire dans ce Grand Prix après sa qualification pour la finale acquise aux…