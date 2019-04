L’UDC pour le oui à la réforme fiscale

Réuni en assemblée jeudi soir, le comité central de l’UDC fribourgeoise s’est prononcé sur les deux objets fédéraux soumis à la votation populaire le 19 mai. C’est un non à l’unanimité qui s’est dégagé en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive de l’Union européenne sur les armes. Un riche débat opposant la vice-présidente de Pro Tell Olivia de Weck au député socialiste Grégoire Kubski avait précédé la prise de position. Pour les délégués UDC, cette réforme «rate sa cible» et «ne contribue en rien à la lutte antiterroriste». Pire, «c’est un pas de plus vers le désarmement du citoyen, ce qui constitue le but de l’Union européenne», craint le député UDC Roland Mesot.

En seconde partie de séance, le conseiller national Jean-François Rime a soutenu la Réforme fiscale et le…