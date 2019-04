Le bien-être des employés et de leur famille avant tout

Les Fribourgeois voteront le 30 juin sur le référendum contre l’ouverture des magasins le samedi jusqu’à 17 h. Ce lecteur appelle à tenir compte du personnel de vente.

Nous allons devoir revoter sur les heures d’ouverture des commerces le samedi, or je tiens à rappeler que le peuple a déjà voté plusieurs fois sur ce sujet, et qu’il a toujours privilégié l’aspect familial et estimé que le personnel de vente mérite un week-end en famille. Certains partis qui demandent une ouverture étendue oublient qu’ils ont déjà fait passer l’extension des heures d’ouverture des shops pour combler ce manque.

Le porte-monnaie des clients ne gonfle pas avec les heures d’ouverture. Les commerces de village, laiteries, boulangeries, épiceries, ont aussi besoin de vivre. Les grandes surfaces ont déjà fait…