Le débrief en 2e ligue inter

Farvagny/Ogoz - Romont 0-0

CS Romontois: Perler; Pinto, Kolly, Amaron, Monteiro; Rey (83e Schmutz), Raetzo (63e Carmona), Rossier; Ouattara (79e Ramqaj), Chatagny (70e De Sousa), Rodrigues. Entraîneur: Patrick Da Silva.

LE MATCH. Vendredi, Romont rendait visite à Farvagny pour un derby fribourgeois qui a débouché sur un match nul. «Un résultat logique, constate Patrick Da Silva. Il n’y a pas eu beaucoup d’occasions et la bataille a fait rage au milieu.» Obligé de remanier son arrière-garde à cause des absences, l’entraîneur glânois a apprécié l’effort collectif. «Nous avons su rester solides et nous avons réussi à prendre le dessus après l’heure de jeu.» Mais ni les contres ni les actions romontoises n’ont débouché sur des occasions nettes. «Nous avons peiné en phase de transition et,…