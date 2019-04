Le débrief en 2e ligue

Richemond - Ursy 3-6 (0-2)



Buts: 10e Ramqaj (0-1), 39e C. Dufey (0-2), 46e Panchaud (0-3), 57e C. Dufey (0-4), 61e C. Dufey (0-5), 71e (1-5), 75e (2-5), 89e F. Panchaud (2-6), 92e (3-6).

LE MATCH. Restant sur deux matches nuls encourageants, Ursy a confirmé sa dynamique positive en battant Richemond 3-6 dimanche matin. Les Glânois menaient 0-5 à l’heure de jeu, grâce notamment à un triplé de Cyril Dufey. «L’ouverture du score rapide nous a donné confiance et elle a instillé le doute chez l’adversaire, relève l’entraîneur Daniel Rieder. Nous aurions pu toutefois être plus sereins sur la fin.» Ursy a en effet concédé deux goals, avant d’être réduits à dix à un quart d’heure du terme. Mais les Glânois ont tenu bon. «Nous devions retrouver de l’efficacité en attaque. Le message a été bien…