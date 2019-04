Le débrief en 2e ligue

Siviriez - Morat 4-1 (1-1)

Buts: 11e Elyacoubi (1-0), 34e (1-1), 65e Elyacoubi (2-1), 73e Da Silva (3-1), 89e Rudakov (4-1).

LE MATCH. Sans flamber, Siviriez a assuré l’essentiel mercredi soir face à Morat, en match en retard de la 16e journée de 2e ligue. Vainqueurs sur le score final de 4-1, les Glânois n’ont connu qu’un seul accroc dans cette partie. «On s’est fait peur tout seul sur un but venu de nulle part (1-1, 34e), relate l’entraîneur Angelo Caligiuri. Heureusement, mon équipe a su accélérer en deuxième mitemps pour se créer bon nombre d’occasions. Et ainsi passer l’épaule face à un adversaire peu dangereux et qui a paru résigné.»

De ce match piège face à la lanterne rouge, Angelo Caligiuri retiendra «avant tout les trois points». Lesquels permettent à son équipe de s’installer…