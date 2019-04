Le programme de l’Estivale Open Air

L’Estivale Open Air, à Estavayer-le-Lac, a bouclé la programmation de son édition 2019, qui se tiendra du 31 juillet au 3 août. La Grande Scène verra passer notamment The Offspring, The Hives, Bernard Lavilliers, Julien Clerc et Pascal Obispo.

Georgio, Romeo Elvis ou encore Petit Biscuit seront également de la partie, ont fait savoir jeudi les organisateurs du festival staviacois. L’an passé, l’Estivale Open Air avait connu une fréquentation record, avec 40 000 spectateurs accourus sur les bords du lac de Neuchâtel.

Quant à la Scène du Lac, elle donnera la part belle aux découvertes. A noter que le 1er août, jour de Fête nationale, le festival s’est entendu avec la commune pour faire évoluer le concept. Les festivités gratuites se dérouleront sur un site choisi par les autorités, alors…