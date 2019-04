Le vrai guignol au Musée suisse de la marionnette

Créateur du guignol lyonnais, Laurent Mourget a vu le jour il y a 250 ans. Pour marquer cet anniversaire, le Musée suisse de la marionnette, à Fribourg, propose de retracer le parcours de cette célèbre figure et de ses compagnons. Du 12 avril au 29 septembre, l’exposition Guignol,un gone de Lyon présente documents, accessoires et marionnettes. Sont aussi exposés les marionnettes et les décors de Pierre et le loup, spectacle de la compagnie zurichoise Roca Puppenbühne. Vernissage ce vendredi, à 18 h. Ouverture du mercredi au dimanche, 11 h-17 h. www.marionnette.ch.