Les hélicos de la discorde

Franz Weber est décédé mardi à l’âge de 91 ans. Pendant un demi-siècle, cet infatigable défenseur de l’environnement n’aura cessé de multiplier les combats. Contre le bétonnage du vignoble de Lavaux, contre les résidences secondaires, contre le massacre des phoques au Canada, mais aussi contre le projet d’héliport à Grandvillard. Le 15 décembre 1990, il était venu s’y opposer à Estavannens. LaGruyèrerepublie ici l’«histoire villageoise», parue le 3 mai 2011 et signée Jean-Bernard Repond, qu’elle avait consacrée à cette journée restée dans les mémoires. GRU

